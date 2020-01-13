لقاء سوري روسي تركي: سورية تطالب تركيا بالالتزام بسيادتها والانسحاب الفوري و الكامل

جهينة نيوز

طالب الجانب السوري في اجتماع ثلاثي (سوري روسي تركي) في موسكو اليوم الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجانب السوري، الذي مثله رئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، دعا الطرف التركي، الذي شارك في المحادثات الثلاثية رئيس جهاز المخابرات، حقان فيدان، إلى "ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ بيوم 17 سبتمبر 2018، وخاصة في ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب-حماة".

وشدد مملوك على أن "الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية في تلك المنطقة".

وأفادت الوكالةأن الاجتماع عقد بمشاركة "عدد من المسؤولين الروس" دون الكشف عن هويتهم فيما لم تؤكد موسكو و أنقرة هذا الإجتماع .