شاهد انفجار بركان " تال" في الفلبين و تحذير من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامى"

جهينة نيوز:

بدأ بركان "تال" في الفلبين يثور يوم الأحد. وبعد صدور أصوات هادرة كالرعد وحدوث اهتزازات، تصاعدت غيمة من الرماد في السماء.

وأدى هذا إلى تغطية بلدات قريبة من البركان - الموجود على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا - بطبقة كثيفة من الرماد والرواسب. وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين بدأ البركان بقذف الحمم.

و"تال" هو ثاني أنشط بركان في الفلبين. وهو أحد أصغر البراكين في العالم، وقد انفجر 34 مرة خلال 450 سنة.

ومع ثورة البركان، شوهدت ومضات من البرق حول سحب الرماد.

و حذر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامى" فى حالة انفجار بركان "تال" الذي بدأ بإطلاق حمم بركانية، مما تسبب فى انتشار رماد دخانى.

وتوقع المعهد انفجار البركان خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن البركان "تال " يعد من البراكين الصغيرة "جدا" ، لكنه في الوقت ذاته يمثل خطرا شديدا، حيث يتشكل من بركان داخل بركان.

وقد أدت تلك التطورات إلى إلغاء 240 رحلة طيران دولية، بعد إغلاق مطار "نينوي أكينو" الدولى

المصدر وكالات