الرئيس الأسد يمنح الشهيد قاسم سليماني أرفع وسام في سوريا

جهينة نيوز:

منح السيد الرئيس بشار الأسد، أرفع وسام في الجمهورية، لقائد "فيلق القدس" الشهيد قاسم سليماني، الذي اغتيل في عدوان جوي نفذته القوات الأمريكية، يوم 3 كانون ثاني يناير 2020، في مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال رئيس الوزراء عماد خميس الذي يرأس وفد سوري في طهران، يوم الاثنين، إن الرئيس الأسد منح قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا.

وأضاف خلال لقائه مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، في طهران، أن "منح الوسام يكشف مودة الأسد العميقة لسليماني وإخوانه في إيران"، بحسب وكالة "تسنيم

ووصل خميس إلى طهران، يوم الأحد، على رأس وفد رفيع ضم وزير الدفاع علي عبد الله أيوب ووزير الخارجية، وليد المعلم ، لتقديم واجب العزاء بالشهيد سليماني و تخللها بحث العلاقات الثنائية