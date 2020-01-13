انتشار مقطع فيديو جديد للشاب محمد الموسى وقت دخوله لفيلا نانسي عجرم.. والاخيرة مستمرة في ذا فويس كيدز

الإثنين, 13 كانون الثاني 2020 الساعة 18:07 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

مقطع فيديو جديد انتشر مساء أمس أظهر للمرة الأولى الشاب الذي قتُتل في فيلا نانسي عجرم من دون قناع، حيث بدا وهو يستكشف المنزل

الفيديو الذي حاز تفاعلاً هو الآخر بعد انتشاره تم التشكيك به بأن يكون الموسى هو نفسه الذي ظهر من دون قناع، وتنتشر في الأوساط الإعلامية اللبنانية أن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم قد تلاعب بكاميرات المراقبة وأنّ الشخص المقنّع الذي ظهر في تلك الكاميرات ليس الشاب القتيل محمد الموسى بنفسه

كما ذكرت مواقع صحفية لبنانية أن الفنانة نانسي عجرم ماضية في مشاركتها ببرنامج "ذا فويس كيدز" الذي تعرض حلقاته المسجّلة كل سبت على قناة "ام بي سي"، مؤكدة مضيّ عجرم في الظهور بالحلقة الختامية في آذار المقبل وستبث مباشرة على الهواء.


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