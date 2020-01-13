لحود: تحرير الأسير المقت من سجون الاحتلال سجل علامة مضيئة

الإثنين, 13 كانون الثاني 2020 الساعة 17:19 | سياسة, عربي

لحود: تحرير الأسير المقت من سجون الاحتلال سجل علامة مضيئة

جهينة نيوز:

أكد الرئيس اللبناني السابق العماد إميل لحود أن تحرير الأسير صدقي المقت عميد الأسرى السوريين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وعودته إلى الجولان السوري المحتل سجل علامة مضيئة.

وقال لحود في بيان له اليوم إن “المقت استمد حريته من كرامته التي تمسك بها وصلابته التي لم يتخل عنها” معرباً عن الأمل في أن يسهم في تحرير ما تبقى من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعرب لحود عن تهنئته للدولة السورية بتحرير الأسير المقت الذي عاد إلى أرضه في الجولان المحتل بطلاً منتصراً على سجانيه.

وتم صباح يوم الجمعة الماضي تحرير الأسير المقت دون شروط بعد 32 عاماً قضاها في سجون الاحتلال ليعود إلى مسقط رأسه في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل كما تم تحرير الأسير أمل أبو صالح وعاد إلى الجولان بعد سنوات في سجون الاحتلال.


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