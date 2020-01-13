متحف يروي قصصاً مضحكة لمفرطي شرب الكحول... حاول أن تتذكر جيّداً

جهينة نيوز:

هل استيقظت في اليوم الأوّل من عام 2020 وأنت تحاول أن تتذكّر أحداث الليلة الماضية بعد الإفراط في شرب الكحول؟ حاول أن تتذكر جيّداً، لأنّ هناك متحفًا يحتاج إلى قصصك المضحكة.

في التفاصيل، افتُتح متحف "الثمل" (Hangover) في زغرب، كرواتيا، ويعرض الأغراض التي عثر عليها الناس في منازلهم بعد تناول الكحول.

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، أنشئ المتحف من قبل الطالب الجامعي رينو دوبوكوفيتش وصديقته روبرتا ميكيليتش بعد أن خطرت له الفكرة عندما كان مع أصدقائه الذين رووا له قصصًا مضحكة بعد ليالٍ أفرطوا فيها بشرب الكحول.

وبالتالي، يحتوي المتحف على معرض للأغراض الغريبة الناتجة عن الليالي الحافلة، بالإضافة إلى متجر للهدايا، حيث يمكنك شراء الأغراض وإهداؤها لأصدقائك لتذكيرهم بقصصهم المضحكة، ناهيك عن الألعاب الممتعة، بما في ذلك لعبة لوح "الثمل".

وإذا لم تتمكّن من السفر إلى كرواتيا، فيمكنك الآن مشاركة قصصك تحت اسم مجهول عبر الموقع الخاص بالمتحف.

وعلى الرغم من أن المتحف يركّز على الشرب، إلاّ أنّ رينو وصديقته رفضا فكرة تشجيع الناس على تناول الكحول بكثرة، لذا قرّرا إنشاء غرفة خاصة لتسليط الضوء على مخاطر الإفراط في شرب الكحول وآثارها المضرّة بصحّة الإنسان.