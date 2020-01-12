عودة عشرات المواطنين عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي الى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش من الارهاب

جهينة نيوز:

خرج العشرات من المواطنين عبر ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي قادمين من مناطق انتشار التنظيمات الارهابية تمهيدا لعودتهم الى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الارهاب.

وذكرت سانا أن ممر الحاضر الذى تم افتتاحه اليوم باشراف الجيش العربي السوري لاستقبال المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الارهابيين شهد عودة العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء حيث تم استقبالهم من الجهات المعنية وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين ريثما يتم نقلهم الى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش من الارهاب.

وجهزت الجهات المعنية بالتعاون مع وحدات الجيش خلال السنوات السابقة ممرات انسانية فى عدد من المناطق على امتداد جغرافيا الوطن وأمنت خروج مئات الاف المدنيين منها حفاظا على حياتهم وتم نقلهم الى مراكز الاقامة

الموءقتة المزودة بجميع لوازم الاقامة قبل اعادتهم الى منازلهم بعد تحرير تلك المناطق بفضل بطولات الجيش وتأمين البنى الاساسية فيها.