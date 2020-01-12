"بي إم دبليو" تعلن جاهزيتها لحرب السيارات الكهربائية 2020 بتقنيات مذهلة

جهينة نيوز:

كشفت شركة "بي إم دبليو" الألمانية عن عدة نماذج لسياراتها الكهربائية “i3” بعد تعديل مقصورتها بشكل كبير وإضافة ميزات أخرى على خواصها لتلفت أنظار الجميع في معرض الالكترونيات الاستهلاكية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الشركة مقعدا كبيرا وواسعا ومسندا للقدمين وسماعات خاصة لخلق حيز معزول حيث سيتمكن الراكب من إجراء الاتصالات الهاتفيه دون أن يسمع السائق الحديث مما يؤمن حدا معينا من الخصوصية، بحسب ما ذكر موقع "arabsauto" المختص بالسيارات.

النموذج الثاني للسيارة هو عبارة عن حيز داخلي فقط، يؤمن للراكب الرفاهية المطلوبة، بالإضافة إلى أنها تمنح الراكب الإحساس بالوصول إلى المكان المطلوب حتى قبل الوصول إليه، بسبب وجود أجهزة ترصد ما ينظر إليه الراكب، وتعرض المعلومات التي تهم الراكب.

النموذج الثالث هو عبارة عن سيارة ذاتية القيادة، تحوي على مساحة فارهة من الداخل، مكونها الرئيسي مقعد بمسند للأرجل قابل للانحناء حتى زاوية 60 درجة، كما تحتوي على شاشة ذكية تتدلى من السقف، بالإضافة إلى شواحد لاسلكية في مساند اليد.

وتم الكشف عن السيارات في معرض لاس فيغاس السنوي للتكنولوجيا، حيث تم الكشف عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة الأخرى في المعرض ذاته.