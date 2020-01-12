روحاني: الرد بالمثل على قرار واشنطن حول الحرس الثوري الإيراني

جهينة نيوز:

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون المعدل “قانون الرد بالمثل” على قرار واشنطن المتمثل بوضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأميركية المتعلقة بالإرهاب.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن القانون ينص على تصنيف القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” وكافة القوى والمؤسسات المنضوية تحتها على لائحة الإرهاب وذلك في سياق الرد بالمثل على قرار أو إجراء الولايات المتحدة الأميركية الرامي إلى تقويض السلام والأمن الإقليمي والدولي مضيفة إن واشنطن عمدت إلى اتخاذ القرار الذي يتعارض والقوانين الدولية بتصنيف حرس الثورة الإسلامية “منظمة إرهابية خارجية” وذلك خلافاً للمادة 150 من الدستور الإيراني التي تصف الحرس الثوري بأنه إحدى ركائز القوة الدفاعية في البلاد.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أكد في تصريحات له في نيسان الماضي أن قرار الإدارة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني على “لائحة الإرهاب” الأمريكية يظهر حالة التخبط التي تعيشها هذه الإدارة ولا جدوى منه مشددا على أن الحرس الثوري هو المؤسسة الأبرز في خط المواجهة مع العدو في مختلف الميادين.