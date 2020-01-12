أستراليا تخصص 34.5 مليون دولار لاستعادة الحياة البرية بعد الحرائق

جهينة نيوز:

أعلن وزير المالية الأسترالي جوش فرايدينبرغ اليوم أن السلطات الأسترالية ستخصص 34.5 مليون دولار لاستعادة الحياة البرية بعد اندلاع حرائق الغابات في البلاد.

وكتب وزير المالية على "تويتر" قائلاً "اليوم أعلنا مساهمة مبدئية بقيمة 50 مليون دولار أسترالي (34.5 مليون دولار أمريكي) لتسهيل العمل الفوري لحماية الحياة البرية بعد حرائق الغابات والعمل بشكل مشترك مع منظمات أخرى للتخطيط الجاهد في استعادة الحياة".

لا تتوقف الحرائق في أستراليا بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي. وفي وقت سابق تم الإعلان عن حالة طوارئ في كل من ولايات نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. وتبلغ المساحة الإجمالية للحرائق أكثر من 10 ملايين هكتار، ووقع 28 شخصا ضحية الكارثة الطبيعية.

ووفقا لتقديرات جامعة سيدني وصندوق الحياة البرية العالمي، أثرت الحرائق على أكثر من مليار حيوان، ووفقا للعلماء، قد ينخفض عدد حيوانات الكوالا في المنطقة بنسبة 30 ٪.