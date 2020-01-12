ترامب "لا يأبه إذا وافقت إيران على التفاوض"

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في وقت سابق، إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوي قبول إجراء محادثات.

وقال أوبراين لمحطة فوكس نيوز، إن "حملة الضغط الأقصى" التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة وأضاف أن "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة".

وأشار ترامب على تويتر اليوم الإثنين إلى المقابلة التي أجراها أوبراين وقال، "فعليا لا يهمني إذا تفاوضوا. الأمر يعود إليهم تماما ولكن لا أسلحة نووية ولا تقتلوا المحتجين عليكم". ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم أوبراين للتعليق على ذلك، وفقا لرويترز.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم عبر "تويتر" المحتجين باللغة الفارسية، في وقت سابق، ووصف الإيرانيين بأنهم يعانون ولكنهم أبطال، مضيفا أنه منذ بداية رئاسته وهو يقف معهم، وستواصل حكومته الوقوف معهم.

وأردف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع احتجاجات الشعب الإيراني بعناية شديدة وتستمد الإلهام من شجاعته.

واندلعت أمس احتجاجات أمام جامعة أمير كبير، في العاصمة طهران، على إعلان الحرس الثوري المتأخر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ يوم الأربعاء الماضي، عقب دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي