1134 تاجراً إلى القضاء لمخالفتهم قانون التموين وإغلاق 4 آلاف محل خلال 2019

جهينة نيوز:

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» عن إحالة 1134 تاجراً موجوداً إلى القضاء المختص بسبب المخالفات خلال العام الماضي (2019).

وبلغ عدد الإغلاقات للمحال والفعاليات التجارية المخالفة قرابة 4 آلاف محل، وذلك في كافة المحافظات السورية عدا محافظتي الرقة وإدلب.

ونظّمت دوريات حماية المستهلك في المحافظات 53.4 ألف ضبط خلال 2019، بوسطي يومي يزيد على 146 ضبطاً، موزعة إلى ما يزيد على 41.7 ألف ضبط عدلية منظمة على القانون رقم /14/ لعام 2015، بوسطي يومي يزيد على 114 ضبط مخالفة، وفيما بلغت عدد ضبوط العينات المسحوبة خلال العام 2019، قرابة 11.7 عينة، وذلك من خلال تسيير قرابة 33.3 دورية لحماية المستهلك في المحافظات، بوسطي 91 دورية يومياً، كما تم تحصيل مبلغ 589.3 مليون ليرة سورية من خلال تسوية 23574 ضبطاً وفق المادة /23/ من القانون رقم /14/ لعام 2015.

وفي تفاصيل المخالفات فقد تم تنظيم 15.9 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و7967 مخالفة فواتير، فيما بلغت مخالفات المواد المجهولة المصدر فقط 748 مخالفة، ومخالفات الامتناع عن البيع 130 مخالفة، ومخالفات البيع بسعر زائد 2945 مخالفة، وتم تنظيم 2395 مخالفة بدل خدمات.

أما مخالفات اللحوم فقد بلغت 1606 مخالفات، موزعة إلى 723 مخالفة للحوم الحمراء، و883 مخالفة للحوم البيضاء، وقامت الدوريات بتنظيم 928 مخالفة تتعلق بالمواصفات والبيانات، و964 مخالفة للغش في البضاعة.

فيما بلغت ضبوط المخالفات للمواد المدعومة من قبل الدولة 6129 ضبطاً، وتم تنظيم 75 مخالفة للاتجار بالمواد الإغاثية، وبلغت مخالفات المواد المنتهية الصلاحية 479 مخالفة، وسجل تنظيم 1398 ضبطاً لمخالفات متفرقة.