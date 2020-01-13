أبراج الاثنين 13/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٣/ ١: يسعى لاهدافه بهدوء كامل واذا وصل اليها يتباهى اما الجميع بمقدرته على تحقيقيها، كل شيء له حسابه، مريم عطوف ودود لا ينسى الجمل ويرده، مظهره هادئ يوحي بعمق التفكير والثقة، السنة اهم سنوات حياته، مطلوب منه الخوض والمغامرات، حدث او ظرف استثنائي، ترتيب منزل وارتباط للبعض وللبعض ولادة طفل

الحمل: يوم جميل حتى تلون نهارك بالوان قوس قزح، تستفيد من حظوظك المالية والمعنوية، مساء تدخل باجواء التنقل والتعب والتغيير بالاهداف وتعمل جدول لاعمالك، يتراكم العمل عليك وتعاني من ارهاق، وظف طاقاتك بمجال يفيدك مساء.

الثور: نهارك متعب انت بحاجة للقوة والتحرك، حافظ على ابتسامتك في الاجواء العائلية، لا تحرم ابتسامتك للعائلة، حظوظ تعزز روابطك على صعيد صداقة او شريك او اولاد او سهرة او تغيير اقامة، تمارس نشاطك الفني مساء

الجوزاء: انت حنون وخاصة على صعيد اخوة وجيران، عالج امورك الطارئة بصورة مميزة، نهارك سعيد، مقابلة مهمة، تعزز علاقاتك العائلية تمضي وقتا سعيدا مع العائلة والأحبة

السرطان: امور مالية تلتفت لامورك الخاصة والحظ المالي يرافق خطواتك، فكر جيدا في المساء تدخل باجواء سعيدة، فكر بمشاريع ايجابية، فرصة مالية بالنهار، اتصالات ومقابلات ناجحة.

الاسد: القمر ببرجك يحمل لك تطور على صعيد اجتماعي وتزداد شعبيتك وتتصاعد، تقوى التحالفات ومساء ينتقل القمر من برجك الى برج العذراء، انت الرابح بمباراة او مبارزة، تتعرض لمصاريف اضافية غير متوقعة، تحصل على مكسب مالي الفترة القادمة جيدة لك.

العذراء: نهارك يحمل لك قيل وقال وافشاء أسرار، حاول ان تتأكد من كل ما تسمعه، احتمال نهارك يحمل تأخير بجواب او خبر، نهار بطيء وخال من المستجدات، مساء ينتقل القمر لبرجك وتطوي صفحة لملفات عالقة وتعيد النظر وتستعيد قوتك، لا تستبق الامور مساء

الميزان: نهارك يحمل لك امور جيدة ودعوات ولقاءات، مناسب لاتخاذ تدابير جيدة، حيوية ونشاط وارباح ونجاحات، تساهم بفكرة ذكية، تتحسن الصحة.، تشعر بالوهن واى انفعال

العقرب: تركيزك على العمل وتتعرض لعملية اتهام او انتقاد، تقوم بخطوة جديدة تجاه المسؤولين عنك، أثبت جدارتك وحافظ على وضعك العائلي والعملي، مساء يزداد عليك الطلب من الاصدقاء، تعاني من زيارات مفاجئة ودعوات، اطلب امنية لتتحقق مساء

القوس: نهارك جيد وتزداد طموحاتك وتطرق ابواب، تبحث عن قضايا وعروض جديدة، تنهي بعض معاملاتك على صعيد اوراق وتغيير بالحركة، مساء تدخل فترة متعبة تركز فيها على عملك، تسمع كلام لا يعجبك، ضغط مفاجئ بسبب الاعمال الكثيرة، حافظ على هدوءك وصورتك الجميلة

الجدي: تطرح مشاكل تخصك وتخص امور مالية، تطلب مساعدة او تساعد احد من حولك، وتكون مصرا على نقاشات مالية فيها استحقاقات وتامين، مساء تدخل باجواء ايجابية وتجري اتصالات بعيدة ومقابلات ناجحة والاجواء تساعدك على نتائج هامة، استقبال زوار، الجو يساعدك

الدلو: لا تسمح لاحد ان يؤثر عليك بشيء سلبي، بإمكانك ان تتجاوز الخلافات وتترفع عن الصغائر بهدف التوصل الى حلول مرضية وتسويات معقولة مع شركاء، حاول ان تستعمل طاقاتك لفترة قصيرة بسبب العرقلة والتأجيل، لا تخالف القوانين، تناقش قرض، قصص تشغلك في اليومين القادمين، انتيه لصحتك او صحة أحد مقرب

الحوت: الأجواء ضاغطة ومتوترة قد تعاني من فترة طارئة او سوء تفاهم معاكس في شخصيتك الطارئة، كن جريء ولا تضعف مواقفك وانتبه لمواعيد تخصك بسبب الاعمال الكثيرة، شراكة عاطفية او عملية، امض وقتا جيلا واعمل قاسما مشتركا مع الشركاء والجو العاطفي مشجع، بعض العرقلات والتأجيل والتعصيب