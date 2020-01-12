جهينة نيوز:

أكد مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع وبغداد حول الوجود العسكري لبلاده في الأراضي العراقية.

وقال أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت اليوم الأحد، تعليقا على مستقبل وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق: "ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقا لاتفاقنا وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لقد قضينا على الخلافة، ونعمل بجدية الآن للتخلص من بقايا داعش".

وتوضيحا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، شدد أوبراين على أنه كان يخطط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة.

وأشار في هذا السياق إلى أن "من الصعب دائما" حتى مع المعلومات الاستخبارية المتوفرة ما هي الأهداف، التي كن من المخطط مهاجمتها بالضبط، "لكن من المؤكد" أن إيران نوت أن "تضرب سفارات في 4 دول على الأقل".

ونفذت الولايات المتحدة، يوم 3 يناير الجاري، بأمر من ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن استشهاد قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وعلى خلفية هذه العملية طالب البرلمان العراقي الولايات المتحدة بسحب قواتها من أراضي العراق، الأمر الذي رفضت إدارة ترامب الاستجابة له.

وأدت هذه العملية إلى تصعيد خطير للتوتر بين البلدين، حيث نفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة 8 يناير، انتقاما ، و شن هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في أربيل بالعراق.