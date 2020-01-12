نصب تذكاري للشهيد ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد

جهينة نيوز:

أعلن عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي، علي الحميداوي، عن استكماله الموافقات لإقامة نصب تذكاري لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المغتال، أبو مهدي المهندس.

وذكر الحميداوي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن النصب سيقام في مطار بغداد الدولي، بالقرب من مكان اغتيال المهندس رفقة قائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني.

وأوضح قائلا: "قدمنا مقترحا لوزير الثقافة والسياحة والآثار لإقامة نصب أو رمز تذكاري يخلد تضحيات المهندس، ويكون الموقع في مكان الحادث الإجرامي الذي أودى بحياته وحياة ضيف العراق قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

واكد الحميداوي انه" وبعد لقائنا اليوم بالسيد وزير الثقافة تم الاتفاق على اقمة النصب ووجه دائرة الفنون العامة بتشكيل لجنة واعلان مسابقة خاصة والتنسيق مع جمعية التشكيليين بهذا الخصوص".

واشار الى انه "سيتم النتسيق مع سلطة الطيران المدني وهيأة الحشد الشعبي وامانة بغداد لاختيار المكان".