كيان العدو يزعم نجاح اختبارات نسخة محدثة من "القبة الحديدية"

جهينة نيوز:

زعمت وزارة الحرب في كيان العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إكمالها بنجاح سلسلة اختبارات لنسخة محدثة بشكل ملموس من منظومة "القبة الحديدية" الصاروخية للدفاع الجوي.

وأعلن بيني يونغمان، نائب رئيس شركة "رافائيل" التي شاركت أيضا في الاختبارات، أن التجارب "توجت بالنجاح التام"، حيث تمكنت المنظومة من اعتراض جميع التهديدات الافتراضية.

وتعهد رئيس منظمة الدفاع الصاروخي في وزارة الدفاع، موشيه باتل، بأن المنظومة المحدثة ستدخل الخدمة قريبا، مشددا على أن الدفاعات الجوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي ستصبح بذلك مجهزة لمواجهة أي تهديدات جديدة في المنطقة.