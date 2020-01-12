اصابات في صفوف الجيش العراقي اثر صواريخ كاتيوشا

جهينة نيوز:

افادت خلية الاعلام الامني في بيان جديد، اليوم الاحد، بأن قاعدة بلد تعرضت لقصف بثمانية صواريخ الكاتيوشا اسفر عن اصابة اربعة منتسبين بينهم ضابطان.

وذكرت الخلية في بيان لها، ان "قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، تعرضت الى قصف بصواريخ الكاتيوشا".

وأضافت أن "القصف أدى إلى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية".

و كات تقارير سابقة افاد بان القوات الامريكية خلال اعادة الانتشار سحبت عدد من قواتها من قاعدة بلد و من غير المعلوم حجم القوات الامريكية المتبقية في القاعدة.

السومرية-وكالات