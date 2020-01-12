البحرية الليبية توقف باخرة إيطالية وتوجهها إلى بنغازي للتفتيش

جهينة نيوز:

أعلنت القوات البحرية بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أنها أوقفت باخرة إيطالية كانت متجهة إلى ميناء مصراتة وأجبرتها على تغيير خط سيرها إلى ميناء بنغازي البحري لتفتيشها والتحقيق مع طاقمها، وذلك تنفيذا لحظر إبحار السفن بمينائي مصراتة والخمس. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية‏ التابعة علي الثابت، في تصري لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد، “أجبرت الباخرة الكرامة التابعة لقواتنا البحرية الليبية الباخرة الإيطالية وطاقمها الإيطالي على تغيير خط سيرها إلى بنغازي تنفيذا لأوامر رئيس أركان القوات البحرية الليبية بتنفيذ الحظر على مينائي الخمس ومصراتة”.

وأوضح الناطق الرسمي أن الباخرة الإيطالية هي باخرة تجارية تحمل اسم “قراندي” وكانت متجهة إلى ميناء مصراتة وتم رصدها عن طريق الردار. وأكد أنه “يجري تفتيش الباخرة الإيطالية الآن والتحقيق مع طاقمها بعد الإنزال الذي قامت به القوات البحرية على سطحها”، ولفت الناطق إلى أنه “إذا تبين بعد التفتيش أنها تحمل أسلحة أو ما شابه سيتخذ ضدها إجراءات من قبلنا وستصادر السفينة ويتحول طاقمها لتحقيق بعد التفتيش، ولو تبين أنها لا تحمل شئ ممنوع سيسمح لها بتفريغ حمولتها في ميناء بنغازي”.

سبوتنك