منشأة دواجن السويداء تفتح باب بيع الدجاج البياض للمواطنين بأسعار رمزية

جهينة نيوز:

أعلنت منشأة دواجن السويداء عن فتح باب بيع الدجاج البياض للمواطنين بأسعار رمزية بواقع 500 ليرة للطير الواحد وذلك خلال أيام 13 و14 و15 الشهر الحالي.

و ذكر مدير المنشأة الدكتور طلعت نمر أن هذا الإجراء يهدف لرفد المنشأة بأفواج جديدة من الطيور بدلاً من التي تباع والتي خرجت من العملية الإنتاجية وذلك بما يتناسب مع الدور الإنتاجي الذي تؤديه.

ولفت نمر إلى أن المنشأة تواصل طرح مادة البيض بالسوق والتدخل الإيجابي لمنع احتكارها رغم الصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية وأبرزها الارتفاع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك النقص في اليد العاملة.

يذكر أن منشأة دواجن السويداء تأسست عام 1976 وبدأت بالعمل عام 1978 وهي تعمل على تأمين مادة البيض الطازج للمواطنين.