وفاة متسابق برتغالي في رالي داكار بالسعودية

جهينة نيوز:

أعلن منظمو "رالي داكار" الصحراوي، المقام في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد 12 كانون الثاني، وفاة متسابق برتغالي ضمن فعاليات المسابقة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن منظمي "رالي داكار" قولهم إن الدراج البرتغالي، باولو غونسالفيس، توفي بعد سقوطه عند الكيلومتر 276 في المرحلة السابعة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الدراج البرتغالي توفي في المسافة بين الرياض ووادي الدواسر، وسقط المتسابق المخضرم في منطقة يوجد بها كثبان رملية متموجة.

وتم إرسال مروحية إسعاف لنقل المتسابق، الذي وجد مغشيا عليه، بعد إصابته بسكته قلبية.

وتعد وفاة غونسالفيس، هي الأولى في "رالي داكار" منذ وفاة المتسابق الفرنسي ميشال هيرنيك في عام 2015.

وعلق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على وفاة الدراج البرتغالي، وأعرب عن تعازيه على هذا الحادث المؤسف.

وقال المسؤول السعودي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "ببالغ الأسى، أود أن أعرب عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة المتسابق (باولو غونسالفيس)، والعزاء لكل المتسابقين ولأسرة رالي داكار ولكل الرياضيين في العالم... سنتذكره بكثير من المحبة والتقدير".