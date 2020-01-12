عملية أمنية واسعة للقوات العراقية لتطهير جزيرة الحضر من إرهابيي “داعش”

جهينة نيوز:

أعلنت القوات العراقية اليوم عن تدمير مخابئ لتنظيم “داعش” الإرهابي ومصادرة أسلحة له وذلك في إطار عملية أمنية واسعة لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من إرهابيي التنظيم.

وجاء في بيان لقيادة العمليات نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي ” واع” إنه و”استنادا لجهد استخباري دقيق من قسم استخبارات قيادة العمليات شرعت ألوية /25/44/ وأقسام قيادة العمليات المساندة بالاشتراك مع مديرية مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي بتنفيذ عملية عسكرية واسعة تطهير باقي جزيرة الحضر”.

وأضاف البيان أن القوات المشاركة تمكنت من تدمير ثلاثة مخابئ جديدة لـ “داعش” أحدهها يحتوي على صواريخ من صنع نمساوي ومواد متفجرة وعبوات ناسفة وفتيل اشتعال كان يخطط العدو لاستخدامها لشن هجمات ضد المواطنين والحشد الشعبي والقوات الأمنية.

وأكدت القيادة أن الوحدات المشاركة نفذت مهامها رغم قيام العدو بزرع الطرقات بالعبوات الناسفة لعرقلة التقدم.