هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوبي إيران

الأحد, 12 كانون الثاني 2020 الساعة 12:10 | مجتمع, حوادث

هزتان أرضيتان تضربان بوشهر جنوبي إيران

جهينة نيوز:

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد نقلا عن المؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة ​طهران​ أن زلزالين ضربا المنطقة الجنوبية من إيران.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن المؤسسة الجيوفيزيائية، أن قوة الزلزالين تراوحت بين 4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب الوكالة فإن الزلزال الأول وقع في منطقة أهرم في محافظة بوشهر جنوبي إيران بعمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

كما سجل المركز زلزالا بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر في مدينة إيذة بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل 10 دقائق من الهزة التي ضربت منطقة أهرم.


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