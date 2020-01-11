بلسان ترامب.. هذا ما دفعته السعودية مقابل وجود قواتنا في المنطقة!

جهينة نيوز:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المبلغ الذي دفعته المملكة العربية السعودية مقابل وجود القوات الأمريكية الإضافية في المنطقة.

وأكد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن "السعودية استجابت لطلبه بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة".

وقال: "أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا"، متابعا: "إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك".

وقررت واشنطن في 11 تشرين الأول الماضي نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر الحادث في الخليج، بعد الهجوم الصاروخي على منشآت شركة "أرامكو" النفطية في الـ14 من أيلول الماضي، الذي أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مسؤوليتهم عنه