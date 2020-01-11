احتجاز السفير البريطاني في طهران لساعات لتحريضه محتجين ضد الحكومة الإيرانية

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام إيرانية ، اليوم السبت، بان سلطات البلاد احتجزت السفير البريطاني مساء اليوم في طهران ، وهو يحرض المحتجين أمام جامعة أمير كبير لاطلاق شعارات ضد الجمهورية الاسلامية.

و ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه وخلال تجمع اليوم السبت، تم احتجاز مجموعة من الأشخاص لساعات أمام جامعة الأمير كبير، وأن روبرت ماكير، السفير البريطاني لدى طهران، كان في خضم التجمع الحاشد يحرض المحتجين ضد الحكومة ، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقا و سيتم استدعاؤه، يوم الأحد .

ونقلت "تسنيم" عن مصادر مطلعة قولها إن متجرا يقع أمام جامعة أمير كبير كان الموقع الرئيس لتنسيق نشاط السفير البريطاني.

من جهتها أكدت الخارجية البريطانية اعتقال سفيرها في طهران لفترة وجيزة، وشددت على أن الاعتقال "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

المصدر وكالات