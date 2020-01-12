أبراج الأحد 12/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٢/ ١: عاطفي رومنسي، يحب الحالة المسرحية والغزل وايام الخطوبة، يتصف بالحنان، لا يحمل الاحقاد، يحب فكرة الحب، شخصمفعم بالنشاط، يخبئ روحه الرقيقة خلف غطاء من المزاح لانه يملك موهبة كوميدية، أخبار جيدة حاول استغلالها، تعامل عقاري، احتمال بعض العراقيل، من اقرب الناس، سفر سياحة وتنقلات، أعمال تتعلق بمجال مهني، حظ سعيد

الحمل: الحظ لجانبك، لا تهمل وجود الأحبة على العكس، قد تشعر بضغط ذهني، حاول أن تجبر نفسك لان الطاقة تنتقل من راسك إلى قلبك، لا تنسى اذا زرعت حبة قمح تصبح آلافا بعد حين، ساعد الآخرين، اعتمد على نفسك

الثور: الأجواء فيها إزعاج، لا تعصب احتمال ملل سببه أزمة عابرة، تجد مساعدات، الأيام القادمة مهمة ونافعة شرط ألا تهمل عملك اليوم، انتبه لعائلتك وأولادك، تصليحات وأعطال وأمور أخرى

الجوزاء: نهار لا يخلو من أجواء اجتماعية، استقبالات وزيارات وسفرة قصيرة، علاقات بالآخرين خاصة على صعيد أخوة او جيران تزداد إشراق، يكثر عملك، تكون محور الحركة وفعال، تسعى لجو اليوم لان مناخك وأرضيتك تنهض من جديد وتصنع دروسك الخاصة لان اليوم جيد لك

السرطان: تكثر حساباتك والمتاعب المالية، مدفوعات لازمة، احتمال تعاني من نقص، سيولة وتفتح صفحات جديدة بمكان ثاني، تنطلق لعوالم جديدة، تسمع أخبار جديدة، تنفرج همومك، مكسب وهدية وأشياء ضائعة تجدها اليوم

الاسد: القمر ببرجك، بإمكانك المبادرة بخطوة جديدة، لا تنسى أنك تحت الأضواء، لا تخف من المجهول تدفع وتعزز خفايا خاصة بك، ينشغل بالك وكن قوي بردة فعلك لان القمر ببرجك، بانتظارك تنقل او سند

العذراء: تشعر بضرورة الفضفضة والدخول بعالم النسيان، تبوح باسرارك لصديق لكن انتبه جيدا قبل ان تفعل اي شيء اليوم، لا تثق بالاخربن لا تضيع فرص النجاح بتسرعك

الميزان: يدعمك المحبون ويعملون على ازالة العقبات من طريقك، قادرين على مساعدتك، الوقت ملائم لتأخذ قرار، ممنوع التكاسل وانتبه لصحتك عزيمة غداء او عشاء او عزيمة من شخص لم تره منذ فترة

العقرب: تتمالك أعصابك، تغضب من أشياء لا تهمك، حاول أن تركز على انجازاتك، الأيام القادمة فيها انقلاب بأمور، تحصل على نتيجة، نهارك فيه تضارب، تغير عملك مرة او مرتين في اليوم، تعامل مع غرباء او نزلة اسواق

القوس: نهار يحمل لك بعض الحواجز، وتفكر بجدية بخوض نقاش لتقنع من حولك وتقنعهم، لان تواصلك مع الآخرين يدعم خطواتك، نهار يحمل لك اتصالات من بعيد، تقبل أفكار المحيطين، انتبه للطرقات

الجدي: انشغال بالحسابات المالية، كسب وسداد أموال، حاول أن تعطي لبعض المواقف أهمية، تجد تحقيق أمنية على صعيد العمل أجواء هادئة، انتبه على من حولك، الأمور بالنسبة لك مالية أو مال دفين تحصل عليه، مرافقة مريض، اشكر ربك بفرح

الدلو: أعصابك متينة، الأجواء حولك ضاغطة، كن دبلوماسي ولا تعاند الرأي ولا تضيع انجازاتك بخطأ صغير وخاصة على صعيد شركاء، بانتقال القمر للاسد أنظارك ركزها على المشاريع المالية، قدم اعتذاراتك وانتبه لنفسك، عزز علاقاتك

الحوت: يتراكم عليك العمل اليوم، فوضى حاول أن تقوم بأعمالك، نظم امورك ولا تطلق حكمك بسرعة، موجة من النشاط، تقلب صقحات جديدةانتبه لوقتك وغذاءك وخذ قسطا من الراحة، مضغوط بالعمل عنونا نهارك