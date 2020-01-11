الجيش الوطني الليبي يوافق على الهدنة و يعلن موعد وقف اطلاق النار

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وأضاف المسماري أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أي خرق لهذه الهدنة".

و في وقت سابق دعا بوتين و رئيس النظام التركي الى وقف اطلاق النار اعتباراً من ليل السبت الاحد في ليبيا, فيما اكدالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعم بلاده لمبادرة مؤتمر برلين حول ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة مشيرا إلى أنها من الممكن أن تكون خطوة في الاتجاه الصحيح.