القضاء الإيطالي يفرض غرامة بقيمة 300 ألف يورو على ربان سفينة إنقاذ المهاجرين

جهينة نيوز:

غرّم القضاء الإيطالي ربان سفينة إنقاذ المهاجرين في المتوسط "ماري إليونير" 300 ألف يورو؛ بدعوى انتهاكها المياه الإقليمية للبلاد في أيلول 2019.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، السبت، بأن القضاء في البلاد فرض على الألماني كلاوس بيتر ريش، ربان سفينة "ماري إليونير"، غرامة قيمتها 300 ألف يورو.

وأوضحت أن القرار صادر عن محكمة بجزيرة صقلية (جنوب)؛ جراء نقل السفينة 100 مهاجر أنقذتهم في المتوسط إليها، دون الحصول على ترخيص من السلطات.

وعلّق بيتر ريش، على قرار القضاء الإيطالي قائلا: "مع الأسف، حصلت على غرامة لا تصدق، بالمناسبة كل شيء مكلف".

وفي آب 2019، أنقذت السفينة، التابعة لمنظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية، 100 مهاجر في المتوسط، قبل أن تنقلهم في 2 أيلول إلى داخل المياه الإقليمية الإيطالية.

وعلى إثر ذلك احتجزت السلطات الإيطالية السفينة؛ بدعوى دخولها المياه الإقليمية للبلاد، دون الحصول على ترخيص.

وترفض إيطاليا استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط من قبل منظمات الإغاثة والإنقاذ، وتطالب بتوزيعهم على مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وفي آب 2019، شرعت إيطاليا قانونا حول مكافحة الهجرة غير القانونية يمنح الحكومة صلاحيات لفرض قيود ضد المهاجرين والمنظمات المدنية والسفن التي تنقذهم من الغرق.

وجاء التشريع بعد مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي على حزمة الأمن الثانية المقترحة من حكومة الائتلاف، بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية، والتدابير المتعلقة بالمنظمات المدنية التي تنقذ مهاجرين غير نظاميين في مياه البحر.