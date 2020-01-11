وكالة الطيران الأوروبية تحذر من المجال الجوي الإيراني

جهينة نيوز:

حذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، يوم السبت، شركات الطيران العاملة في القارة من المجال الجوي الإيراني داعية إلى تجنب الأجواء الإيرانية حتى إشعار آخر.

و قالت الوكالة، أن التوصية تأتي "في ضوء بيان من إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ".

و كانت الوكالة أوصت في وقت سابق السلطات المحلية في الدول الأوروبية بمنع شركات الطيران من التحليق في أجواء إيران، على ارتفاع أقل من 25 ألف قدم

و أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من مطار الخميني في طهران يوم الأربعاء الماضي.