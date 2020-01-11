مركز المصالحة الروسي: الجيش السوري يصد هجوم مئات المسلحين قرب بلدة جرجناز بريف إدلب

جهينة نيوز:

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن القوات الحكومية تصدت، صباح السبت، لهجوم شنه مئات المسلحين الغير شرعيين بالقرب من بلدة جرجناز بريف إدلب.

وفي موجز صحفي، أوضح الجنرال يوري بورينكوف، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية، أن نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم، مستقلين 30 سيارة بيك آب مزودة بمدافع رشاشة ذات أعيرة كبيرة. وأشار إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم وأرغمت المسلحين على التراجع إلى مواقعهم السابقة.

وأورد المسؤول العسكري الروسي أن العسكريين الروس رصدوا 31 عملية قصف من قبل الفصائل المسلحة الغير شرعية خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أن القوات الحكومية السورية توقفت عن الأعمال القتالية في إدلب ولم يتم استخدام الطيران الحربي في هذه المنطقة.