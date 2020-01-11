بوتين: خط "نورد ستريم2" لنقل الغاز سينجز في موعد أقصاه بداية 2021

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأمل أن تنتهي أعمال خط "نورد ستريم 2" لنقل الغاز في موعد أقصاه مطلع العام المقبل، رغم العقوبات الاميركية.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في موسكو "آمل أنه بنهاية هذا العام أو في الربع الأول من العام المقبل، سيتم إنجاز المشروع وسيبدأ خط أنبوب الغاز بالعمل".

والموعد الذي اعلنه بوتين يعني تأخيرا في انجاز المشروع لعام. وكان الروس والالمان توقعوا ان يبدأ العمل بالخط نهاية 2019 او بداية 2020.

وكررت ميركل دعمها للمشروع منددة مجددا بعقوبات واشنطن التي تسببت بتوقف الاعمال.