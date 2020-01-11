الإرهابيون يعتدون بالقذائف على قرية منيان غرب حلب

جهينة نيوز:

جددت التنظيمات الإرهابية اعتداءها بالقذائف على المنازل السكنية والمنشآت في قرى ريف حلب الغربي.

و اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي بعد ظهر اليوم بقذيفتين صاروخيتين على المنازل السكنية في قرية منيان غرب مدينة حلب ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

و ردت وحدات الجيش العاملة على محور ريف حلب الغربي على مصادر الاعتداء بسلسلة رمايات مدفعية طالت منصات إطلاق صواريخ الإرهابيين وتمكنت من تدمير عدد منها.

واعتدت التنظيمات الإرهابية الاثنين الفائت بثلاث قذائف على حي جمعية الزهراء السكنية في مدينة حلب سقطت إحداها على منزل في محيط مدرسة العقاد ما تسبب بإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وتتخذ مجموعات إرهابية من مناطق انتشارها على الأطراف الغربية والجنوبية لمدينة حلب منطلقا لتنفيذ اعتداءاتها على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.