ابتعد عن الدفاية.. أطعمة صحية للشعور بالتدفئة فى الشتاء

جهينة نيوز:

هناك العديد من الأضرار التي تنتج عن استخدام الدفاية، والهدف من هذا الأمر هو الشعور بالتدفئة نتيجة للتعرض لبرودة الطقس بشكل كبير، وذلك بعد تعرض البلاد لبرودة الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة من الطقس البارد، وخلال هذا التقرير التالي سنتعرف أكثر عن طرق طبيعية للشعور بالتدفئة في الشتاء، وذلك وفقا لموقع “webmed”.

قدم التقرير العديد من النصائح الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في الشعور بالتدفئة، ومنها ارتداء الملابس الثقيلة، فهي من أهم النصائح التي تزيد من شعورك بالتدفئة اللازمة بالجسم، وتحد من تعرضك للبرودة في الجسم.

كما قدم التقرير العديد من النصائح الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في التقليل من الشعور بالبرودة في الطقس، ومنها الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الساخنة، ومنها التالي:

-شوربة العدس تعد من أفضل الأنواع التي تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، فهي غنية بالعديد من العناصر الهامة وهذا الأمر يتسبب في زيادة شعورك بالتدفئة.

-شوربة الدجاج أو اللحوم تعد من أفضل الأطعمة الساخنة التي تساهم بشكل كبير في تدفئة الجسم والحد من التعرض لبرودة الطقس.

-بعض المشروبات التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للشعور بالبرودة، ولذا عليك تناول الزنجبيل، أو القرفة ، أو الينسون فجميعهم مشروبات تساهم بشكل كبير في الشعور بالتدفئة.

وأخيرا نصح التقرير الأشخاص الذين يعانون من البرودة، بالقيام بالحركة، لأن هذا الأمر يتسبب في الشعور بالبرودة، ولذا عليك الحركة عن طريق المشي أو ممارسة الرياضة يوميا لأن هذا الأمر يتسبب في تحريك وتنشيط الدورة الدموية والحد من التعرض لبرودة الطقس.

اليوم السابع