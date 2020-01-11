الجيش يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي

السبت, 11 كانون الثاني 2020 الساعة 17:35 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يدمر آليات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي

جهينة نيوز:

دمرت وحدات الجيش العربي السوري عدة آليات للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من الإرهابيين خلال رمايات نارية مكثفة نفذتها ضد مواقعهم وتحركاتهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

و نفذت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية رمايات نارية مكثفة ضد مواقع وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها والمنتشرة في خان السبل بريف سراقب جنوب شرق إدلب ما أسفر عن تدمير عدة آليات ثقيلة ومقرات.

و طالت رمايات وحدات الجيش أيضاً تحصينات الإرهابيين ونقاط انتشارهم ومحاور إمدادهم وأوكارهم في محيط معرة النعمان ومعرشورين بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضت خلالها على عدد من الإرهابيين ودمرت تحصينات لهم.

وقضت وحدات الجيش الاثنين الماضي على عدد من الإرهابيين ودمرت آلياتهم وتحصيناتهم خلال رمايات مدفعية وضربات بسلاح الدبابات نفذتها ضد تجمعات ومناطق انتشار الإرهابيين في معرة النعمان وسراقب ومحيطهما بريف إدلب الجنوبي وقرى وبلدات الدير شرقي والدير غربي ومعصران وأحسم وحنتوتين ومعرشمارين ومعرشورين وكفروما بالريف ذاته.


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