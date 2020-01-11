الخطوط الجوية الأوكرانية توقف رحلاتها فوق إيران

جهينة نيوز:

أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية اليوم السبت وقف رحلاتها فوق إيران بعد إعلان طهران إسقاط الطائرة الأوكرانية، بالقرب من مطار الخميني في طهران، يوم الأربعاء الماضي.

وقال نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الأوكرانية لعمل الطيران، إيغور سوسنوفسكي، إن "الخطوط الأوكرانية غيرت مساراتها بالفعل ولن تطير فوق إيران بعد الآن"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، في وقت سابق اليوم السبت، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 كانون الثاني الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.