عودة أكثر من ألف مهجر سوري إلى بلادهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

جهينة نيوز:

أفاد مركز المصالحة الروسي بعودة 1131 ألف مهجر سوري إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية اليوم السبت في هذا الشأن: "عاد 1131 مهجر خلال الــ24 ساعة الماضية إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية: 245 مهجر (من بينهم 73 امرأة و125 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 886 شخصا (من بينهم 266 امرأة و452 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

في الوقت نفسه، ووفقا لبيانات المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة حتى الـ 5 من شهر كانون الثاني 2020، يوجد 6 مليون و569 ألف و742 مهجر سوري مسجلون رسميا، من بينهم مليون و970 ألف امرأة و3 مليون و350 ألف و568 طفلا)

وكان مركز المصالحة الروسي قد أشار في نشرة له، في الأول من شهر كانون الثاني الجاري، إلى عودة أكثر من 740 ألف مهجر سوري إلى بلادهم من شهر أيلول 2015 بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد.