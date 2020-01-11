سلطان عُمان الجديد يتعهد بمواصلة سياسة سلفه الخارجية

السبت, 11 كانون الثاني 2020 الساعة 13:32 | سياسة, عربي

سلطان عُمان الجديد يتعهد بمواصلة سياسة سلفه الخارجية

جهينة نيوز:

تعهد هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان الجديد، اليوم السبت، بالسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة القائم على العلاقات الودية مع كل الدول .

و أكد السلطان هيثم في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، على مواصلة السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي ولعب دور الوسيط في المنطقة داعياً إلى بذل الجهود لتنمية البلد المنتج للنفط .

و أدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد في البلاد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام لأربعين يوما.


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