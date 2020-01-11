الوزير العزب: تطبيق نظام الباركود في العملية الامتحانية هذا العام

السبت, 11 كانون الثاني 2020 الساعة 12:03 | شؤون محلية, تعليم

الوزير العزب: تطبيق نظام الباركود في العملية الامتحانية هذا العام

جهينة نيوز:

أفاد وزير التربية عماد العزب بأنه سيتم تطبيق نظام الباركود خلال امتحانات هذا العام ما سيشكل منعطفاً في العملية الامتحانية في سورية.

ونقل موقع “الوطن” أون لاين” عن وزير التربية، قوله إنه سيتم تطبيق نظام الباركود في العملية الامتحانية هذا العام بهدف الحد من تدخل العنصر البشري.

وبين أن هذا المشروع سيقوم بمعالجة الأخطاء وتوفير النفقات، وتحقيق الدقة والسرعة في إصدار النتائج، معتبراً أن نجاح المشروع سيشكل منعطفاً في العملية الامتحانية في البلاد.

كما أكد العزب أن المشروع يقضي على عملية الغش وتبديل الأوراق ويضبط الامتحانات بنسبة تتجاوز الـ 90 بالمئة، لافتا إلى تطبيق المشروع خلال فترة قريبة جداً.

ونوه وزير التربية خلال استعراض البرنامج الخاص بطباعة واحتساب وأتمتة العملية الامتحانية، إلى بدء التطبيق التدريجي للبرنامج ضمن ثلاث مراحل، مشيرا إلى متابعة موضوع البرمجة، والحصول على الملاحظات من المعنيين بتطبيق البرنامج لتجاوزها، وتحديد الحاجات ومتطلبات تطبيقه.


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