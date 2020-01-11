مسؤولو برشلونة يتفاوضون مع خليفة فالفيردي

جهينة نيوز:

استقر نادي برشلونة على إقالة مدربه إرنستو فالفيردي مع نهاية الموسم الحالي وتعيين بدلا منه النجم السابق لـ"البارسا" المدرب الحالي للسد القطري تشافي بحسب ما ذكرت تقارير إسبانية.

وأوردت التقارير أن إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة وأوسكار غراو الرئيس التنفيذي للنادي اجتمعا أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، بتشافي، لمعرفة نواياه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "آس" نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن الاجتماع بين الأطراف المشار إليها دام لساعتين، دون أن تذكر الشروط والبنود التي وضعتها الأطراف المشاركة.

وتشير التقارير الواردة في هذا الشأن، إلى أن فالفيردي أصبح خارج حسابات النادي، وأنه سيستمر في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري فقط، كما أكدت أيضا أن الإدارة الكتالونية عرضت على تشافي تولي مهمة قيادة الفريق لمدة موسمين ونصف، تبدأ فورا، ولكن الأمر لم يكلل بالنجاح بسبب التزاماته مع ناديه.

وتأتي هذه التطورات، بعد الهزيمة الدراماتيكية لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد 2-3، الخميس الماضي، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني.