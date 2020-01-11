الأركان الإيرانية: إسقاط الطائرة الأوكرانية كان بسبب خطأ بشري غير متعمد

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة الأركان الإيرانية أن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة جنوب طهران الأربعاء الماضي كان بسبب خطأ بشري نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف 52 نقطة في إيران مؤكدة أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الهيئة ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية ارنا أن “الطائرة أصيبت بشكل غير متعمد” موضحا أن المسؤولين المختصين في الحرس الثوري سيقومون بتقديم معلومات مفصلة للإعلام عن كيفية وقوع الحادثة.

وأشار البيان إلى أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة هدف معاد بعد اقترابها من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري مبينا أن الجيش كان في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وقال البيان إنه “في مثل هذه الحالة وفي ضوء ما حدث وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذارنا عما حصل” مؤكدا أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وتحطمت طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية وهي من طراز “بوينغ 737” فجر الأربعاء الفائت خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني جنوب طهران في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.