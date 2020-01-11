مركز حميميم: الجماعات المسلحة الغير شرعية في إدلب لم تلتزم بوقف اطلاق النار

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش العربي السوري أوقف عملياته العسكرية في إدلب يوم 9 يناير كانون ثاني بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا، لكن المسلحين في المنطقة واصلوا هجماتهم.

وقال مدير مركز المصالحة الروسي والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة: "أوقفت القوات الحكومية السورية العمليات العسكرية في منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من الساعة 14:00 من يوم 9 يناير 2020، بموجب الاتفاقات الذي تم التوصل إليها مع الجانب التركي حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار".

وأضاف بورينكوف: "على الرغم من ذلك، إلا أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية لم تتخل عن قصف مواقع القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية والبلدات السكنية المسالمة، مستفزة القوة الحكومة ودافعة إياها إلى شن عمليات جوابية".

وأوضح مدير مركز حميميم أن العسكريين الروس سجلوا 18 حالة قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد من قبل المسلحين.

وسبق أن أعلن بورينكوف عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من الساعة 14:00 من الخميس, و يذكر ان وقف اطلاق النار جاء بمبادرة من الجانب التركي الذي طلب وقف اطلاق النار.