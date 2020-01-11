السلطات الإيرانية ستعلن السبت سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

جهينة نيوز:

تعلن السلطات في ايران يوم غد السبت سبب سقوط الطائرة الاوكرانية عقب لجنة الاحداث الجوية .

وأفاد مصدر مطلع لوكالة انباء فارس اليوم الجمعة بأن السلطات بالبلاد ستعلن السبت سبب كارثة تحطم طائرة "بوينغ" الأوكرانية قرب طهران.

وقال المصدر أن لجنة الأحداث الجوية الإيرانية ستعقد السبت اجتماعا بمشاركة خبراء محليين وأجانب حول القضية.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن سبب سقوط الطائرة بعد تقديم التقرير الأولي لفريق التحقيق في هذه الكارثة الجوية.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 8 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.