أبراج السبت 11/1/2020 مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١١/ ١: شخص ذو نظرة متفائلة، ايجابي تجاه كل ما تقدمه الحياة، يتمتع بايمان عميق بأن الحياة مغامرة، يعيشها بالكامل سواء فعل ذلك بالمخيلة او فعليا، لديه شهوة التجوال، حنون وعاطفي بشكل لا يصدق، تصرفات غير مستقرة، نجاح وتفوق للبعض، تحصيل مادي للبعض، حياة اجتماعية، تكثر تنقلاتك، احتمال تتعرض لوعود واهية، تواصل وصداقات

الحمل: نهارك فيه ضائقة عائلية وتعرف ان تقدم عون باقصى طاقاتك لخدمة العائلة حتى تدخل البهجة لنفس كل شخص بعائلتك، بانتقال القمر للاسد تشعر بتحسن وتبحث عن مصدر مالي مهم، يلعب الحظ دور مهم والتسرع يؤدي للفشل انتبه، لديك حظ وصوتك مسموع

الثور: نهارك متعلق بالعلاقات الداعمة والمصالح الشخصية عن طريق الاخرين لديك همة ودقة بالعمل، تجاوب قليل من الاخرين، مساء تدخل فترة متعبة ببراعتك، وتحول اي اي نزاع شخصي وعائلي الى ايجابي ومثمر، كن منتبه قدر الامكان

الجوزاء: يحمل لك نهارك فرصة مالية او تبحث عن فكرة تجد بواسطتها تأمين مادي او تناقش موضوع مادي، لا بخلو نهارك من مصاريف طارئة وتوظيف مالي، بانتقال القمر للاسد تناقش بمواضيع مهمة وتكثر مواعيدك ولقاءاتك والفترة القادمة ناجحة

السرطان: ما زال تأثير القمر ببرجك وله تاثير كبير على شخصيتك، نهارك مناسب لتتوصل لتفاهم وتناغم بين طموحاتك الارادية والاحلام الروخية الداخلية، نهار فيه مساعدة واحتضان للاخرين، مساء تهتم بمسألة مالية فيها انفراج مالي ومعنوي تحمل لك الايام القادمة تحسن على مختلف الاصعدة ومنها المالية وتتوضح بعض الامور لك، الحظ لن يتخلى عنك

الاسد: حاول ان تستريح نهارك مخيب للآمال قد تتأخر المعاملات التي تخصك، تستاء من ضياع وتميل للعزلة، الايام القادمة جيدة وخاصة القمر مساء يصل لبرجك ، فترة مميزة تكتشف بعض الامور الغامضة، حضر نفسك، تقلب صفحة جديدة

العذراء: فترة جيدة تتمتع بجاذبية وتتحرك لتحقق مرادك، يلتف الاصدقاء حولك، استفد من بحر النهار لتقطف ثمار جهودك، مساء تعاني من سوء تفاهم او صعوبة بالتواصل، اجواؤك ضاغطة تحتاج لترتيب، اخبار متكتمة وهمس ومفاجآت مربكة ما عليك سوى الهدوء وعدم الانتقاد، وإغلاق الفم يساعدك كثيرا

الميزان: نهار متعب على صعيد العمل احتمال بعض التناقضات والالتباس، انتبه ان تترك الامور تتطور على سجيتها، كونك متعاون حاول ان تتفهم الاخرين وتحافظ على صورة جيدة، مساء تعرف تنوع في مجال الصداقات والمفاوضات وتجلب الاصدقاء لك بطريقة او اخرى

العقرب: ديناميكي وتتوسع الآفاق عن طريق سفر لاماكن بعيدة وتستمد قوتك من العقل وفيض العاكفة وبانتقال القمر للاسد تدخل باجواء التركيز على العمل، احتمال ان تتكلف بمهمة او مسؤولية وقد تتكلف بعمل للاخرين، مطلوب منك بعض الالتزام والهدوء لتحافظ على مكانتك مساء

القوس: يعيد الامور الى ما كانت عليه، يلطف الاجواء ويقوم ببعض التغييرات لكن مطلوب بعض التضحيات لتفاوض بليونة على صعيد الامور المالية المشتركة، مساء وغدا تكون الاجواء قوية، لا تقف مكتوف الايدي لتسمع خبر يفرحك

الجدي: تعاني من تعب وتميل للانفعال والتسرع بسبب عرقلة مواعيد، انتبه لا تسبب لنفسك ازمة وطور نفسك وخاصة من معاكسة خصم او ظرف طارئ على صعيد شراكة، مساء الوضع افضل وتتكيف مع الظروف، حاول ان تصحح الاخطاء ولا تتردد بالتراجع عن قرار سبب لك الحزن والكآبة لان الايام القادمة، مساء تحس بالارتياح ماليا

الدلو: مشغول وقادر ان تتحرك بعدة اتجاهات لكن انتبه من تشتت الافكار وطاقة وبكر ليومك وكن دقيق بكل واجباتك لو شعرت بضغط الروتين، تحتاج لمساعدة، مساء تركز على الشراكة وتكون طباعك متقلبة وصعبة، انتبه لمشاكل قانونية او زوجية لا تعرض شراكتك للمخاطر

الحوت: نهارك جيد معنوياتك عالية تطمئن وتحقق هدف وتعويض، اليوم محظوظ لا تضيعه، كن جريء على كل الاصعدة، يجب ان تكون جاهزا مساء ليومين فيهما تراجع معنوي وصحي، تطلب بالايام القادمة تعاون من محيطك، كن لطيف ووظف طاقاتك بما تفعله، عمل كثير وتنقل من مكان لمكان