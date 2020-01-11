أوكرانيا: لا يوجد أساس لاعتبار تحطم طائرتنا في إيران "عملا إرهابيا"

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020 الساعة 22:22 | سياسة, عالمي

أوكرانيا: لا يوجد أساس لاعتبار تحطم طائرتنا في إيران

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