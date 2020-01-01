الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

جهينة نيوز:

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية ، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على "النظام الإيراني"، مبينا أنها تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء".

وذكر منوتشن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أمرا "يسمح بفرض عقوبات على كل شخصية لديها عمل أو ملكية أو أنشطة تجارية أو أي إسهام آخر في عدد من قطاعات الاقتصاد الإيراني بينها البناء والصناعة والنسيج والتعدين".

وأضاف منوتشن أن الإجراءات الجديدة "تشمل عقوبات خاصة تستهدف 17 أكبر منتج إيراني للحديد والصلب و3 شركات متمركزة في جزر سيشال وسفينة مرتبطة بنقل المنتجات".