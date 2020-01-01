الخارجية الأمريكية: أي وفد أمريكي يزور العراق لن يبحث سحب قواتنا من البلاد

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أي وفد من واشنطن سيزور العراق لن يبحث سحب القوات الأمريكية من البلاد .

و قالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغوس، في بيان، أن واشنطن ستبحث في العراق إعادة الالتزام بالشراكة الاستراتيجية بين الدولتين معربة عن قناعة واشنطن بأن الحضور الأمني الأمريكي في العراق مناسب .

وأضافت: "هناك حاجة ماسة إلى مناقشة بين الحكومتين الأمريكية والعراقية ليس فقط بخصوص الأمن، وإنما حول شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، إنه توجه بطلب إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإرسال مندوبين "لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب (العراقي) بالانسحاب الآمن للقوات الأمريكية من العراق".

وأكد عبد المهدي حرص بغداد على بناء أحسن علاقات مع جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن "هناك قوات أمريكية تدخل للعراق وطائرات مسيرة أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة".

المصدر: رويترز