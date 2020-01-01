إطلاق نار في قاعدة عسكرية في فلوريدا بالولايات المتحدة

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020 الساعة 17:21 | سياسة, عالمي

إطلاق نار في قاعدة عسكرية في فلوريدا بالولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أطلق مجهول النار، اليوم الجمعة، في قاعدة "ماكديل" الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة Military Times، نقلا عن السلطات المحلية.

وفي وقت لاحق، أوردت قناة Fox News التلفزيونية أن القاعدة، التي تم إغلاقها على خلفية الحادث، أعيد فتحها من جديد.

من جهته، قال رئيس الشرطة في مقاطعة هيلسبورو (فلوريدا)، عبر صفحته في "تويتر"، إنه لم يقم أحد بإطلاق نار داخل أراضي القاعدة بعينها، مضيفا أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وتعد قاعدة "ماكديل" مقرا للقيادة المركزية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، ويعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف، كما تضم مساكن يعيش فيها عسكريون أمريكيون مع عائلاتهم.


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