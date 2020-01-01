السويد تقترح فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في إيران

جهينة نيوز:

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي اليوم عزم بلادها اقتراح فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في إيران وذلك خلال المجلس الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقالت ليندي في تصريح لقناة “إس في تي” التلفزيونية: “سأقترح اليوم في بروكسل فتح مكتب تمثيلي للاتحاد الأوروبي في إيران على مستوى سفارة” مضيفة: “لست متأكدة من أنني سأتلقى الدعم الكامل ولكني أعتبر هذه الخطوة مهمة لإظهار وجودنا في المنطقة ورغبتنا في بناء حوار”.

وأشارت ليندي إلى توافق بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة بذل كل جهد ممكن لضمان عدم انسحاب إيران من الاتفاق النووي.

وفي الخامس من الشهر الجاري أعلنت الحكومة الإيرانية اتخاذ الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وتخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية وذلك رداً على عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها بموجب الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي منه.

وكانت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد توصلت في الـ 14 من تموز عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار من العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.