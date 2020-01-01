بوتين والسيسي يبحثا تطورات الوضع في ليبيا هاتفياً

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي أن الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، بحث في ​اتصال​ هاتفي مع الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، ​الأزمة​ الليبية، مشيرا الى أن الاتصال "شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق ​الأمن​والاستقرار في ​ليبيا​".

وأوضح أن "بوتين أكد سعي ​روسيا​ لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود ​مكافحة الإرهاب​ والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته"، مبينا أن "الاتصال تناول مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظا على أمن وسلامة المنطقة".