وزير الدفاع التركي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

الجمعة, 10 كانون الثاني 2020 الساعة 14:52 | سياسة, عالمي

وزير الدفاع التركي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

جهينة نيوز:

ذكرت ​وزارة الدفاع التركية، اليوم، أنّ "​وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ​ ، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ، و​السفير الأمريكي ​ في ​أنقرة​ ديفيد ساتيرفيلد".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا ​الامن​ الإقليمي وعلى رأسها سوريا".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أعلنت ​وزارة الخارجية الأمريكية​ أنّ "جيفري يزور ​ تركيا​، الخميس، للقاء كبار المسؤولين الأتراك وبعضًا من ​المعارضة السورية​"، موضحةً أنّ "جيفري سيتوجّه عقب ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض​، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة الأوضاع الأخيرة في سوريا والعراق"


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