وزير الدفاع التركي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

جهينة نيوز:
ذكرت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أنّ "وزير الدفاع التركي خلوصي اكار ، التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ، والسفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساتيرفيلد".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الامن الإقليمي وعلى رأسها سوريا".
يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ "جيفري يزور تركيا، الخميس، للقاء كبار المسؤولين الأتراك وبعضًا من المعارضة السورية"، موضحةً أنّ "جيفري سيتوجّه عقب ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة الأوضاع الأخيرة في سوريا والعراق"