جهينة نيوز:

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النجمة كاردي بي الأميركية لترامب: "أنت الإرهابي وليس الإيرانيين "

أعلنت مغنية الراب الأميركية الشهيرة كاردي بي عن تضامنها مع الشعب الإيراني بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني واصفة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ "الارهابي". .

ومنذ أن أمر ترامب بقتل سليماني، أظهرت كاردي بي اعتراضها على الموضوع بشكلٍ واضحٍ وهددت بتقديم طلب للحصول على الجنسية النيجيرية.

ووفقاً لموقع "مترو" البريطاني، نشرت النجمة مقطع فيديو لرجل إيراني يذرف الدموع ويعرب عن استيائه من ترامب. وتشاركت كاردي بي رأيها مع متابعيها قائلة: "هذا هو صوت الشعب الايراني، وأنتم لستم إرهابيين بل ترامب هو الارهابي".